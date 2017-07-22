Долгополов обыграл второго россиянина подряд и вышел в финал турнира в Швеции

В Бостаде (Швеция) завершился полуфинальный матч теннисного турнира SkiStar Swedish Open, где украинец Александр Долгополов обыграл Андрея Кузнецова из России, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

Читайте такжеДолгополов обыграл россиянина и вышел в полуфинал теннисного турнира в ШвецииЕсли накануне украинец провел очень тяжелый матч с другим россиянином Кареном Хачановым и выиграл в трех партиях после нескольких матч-болов у соперника, то сегодня наш спортмен имел полное преимущество. Матч продолжался чуть более часа и на протяжении всего этого времени украинец имел преимущество и в счете, и в качестве игры.

В финале, который состоится в воскресенье, 23 июля, Долгополов сыграет с победителем матча двух представителей Испании - Давид Феррер против Фернандо Вердаско.

Как сообщал УНИАН, турнир в Бостаде проходит с 16 по 23 июля.