Синхронное плавание переименовано в артистическое
14:44, 22 июля 2017Другое
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Решение о перерименовании принял Конгресс Международной федерации водных видов спорта (FINA).
Синхронное плавание переименовали в артистическое / Reuters
В Будапешете в рамках чемпионата мира состоялся Конгресс Международной федерации водных видов спорта (FINA), где принято решение о переименовании синхронного плавания в артистическое, сообщает FINA.
Идею о переименовании этого вида спорта ранее выдвинул Международный олимпийский комитет. Переименование связано с продвижением вида спорта.
Изменения приняты в рамках утверждения поправок в конституцию федерации.
Синхронное плавание как вид спорта существует с 1920-х годов, когда оно появилось в Канаде. В олимпийской программе существует с Игр-1984 в Лос-Анджелесе.
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