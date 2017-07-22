Синхронное плавание переименовано в артистическое

В Будапешете в рамках чемпионата мира состоялся Конгресс Международной федерации водных видов спорта (FINA), где принято решение о переименовании синхронного плавания в артистическое, сообщает FINA.

Идею о переименовании этого вида спорта ранее выдвинул Международный олимпийский комитет. Переименование связано с продвижением вида спорта.

Изменения приняты в рамках утверждения поправок в конституцию федерации.

Синхронное плавание как вид спорта существует с 1920-х годов, когда оно появилось в Канаде. В олимпийской программе существует с Игр-1984 в Лос-Анджелесе.