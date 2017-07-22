Украинские синхронистки впервые завоевали серебро Чемпионата мира по водным видам спорта

В Будапеште завершился финал комнадных соревнований по синхронному плаванию Чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе, где сборная Украины заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки получили от судей за свое выступление 94 балла. Наша команда на 2.1 балла отстала от сборной Китая. 3-е место и бронзовые медали у сборной Японии - 93,2 балла.

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Наши спортсменки впервые в истории виграли серебро ЧМ в синхронном плавании.

Украинская команда выступала в составе Анна Волошина, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Яна Нарежная, Владислава и Марина Алексивы.

Нынешняя награда стала 7-й для сборной Украины на нынешнем ЧМ - одно серебро и шесть бронзовых медалей. Шесть медалей завоевали представительницы синхронного плавания, одну - прыгуны в воду.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.