Левченко с личным рекордом заняла 2-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту
11:37, 22 июля 2017Другое
280
Украинка преодолела планку на высоте 1 метр 97 сантиметров.
Левченко установила новый личный рекорд на этапе Бриллиантовой лиги / xsport.ua
В Монако состоялся очередной этап "Бриллиантовой лиги-2017", самого престижного коммерческого соревнования в мире легкой атлетике, где украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко установила личный рекорд и заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка со второй попытки преодолела планку на высоте 1,97 метра, попутно установив персональный рекорд.
Победу в соревнованиях одержала Мария Ласицкене (Кучина) из России, выступающая под нейтральным флагом. Результат спортсменки - 2 метра 05 сантиметров. Сборная России по-прежнему дисквалифицирована IAAF на неопределенный срок.
Любопытно, что несколько дней назад Левченко выиграла молодежный чемпионат Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter