Левченко с личным рекордом заняла 2-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту

В Монако состоялся очередной этап "Бриллиантовой лиги-2017", самого престижного коммерческого соревнования в мире легкой атлетике, где украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко установила личный рекорд и заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка со второй попытки преодолела планку на высоте 1,97 метра, попутно установив персональный рекорд.

Победу в соревнованиях одержала Мария Ласицкене (Кучина) из России, выступающая под нейтральным флагом. Результат спортсменки - 2 метра 05 сантиметров. Сборная России по-прежнему дисквалифицирована IAAF на неопределенный срок.

Любопытно, что несколько дней назад Левченко выиграла молодежный чемпионат Европы.