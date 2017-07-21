Сборная Украины завоевала еще одну медаль в подводном плавании на Всемирных Играх

Украинка Анастасия Антоняк завоевала для сборной вторую медаль на Всемирных Играх, которые стартовали во Вроцлаве, Польша. Напомним, это крупнейший форум по неолимпийским видам спорта.

На соревнованиях по подводному спорту Антоняк заняла третье место в дисциплине 200 метров в ластах.

Наша спортсменка показала время 1 минута 28.76 секунд. Лучший результат у двух россиянок - Валерии Барановской и Екатерины Михайлюшкиной, которым достались соответственно золото и серебро.

Напомним, первую медаль на Всемирных Играх-2017 для Украины завоевала Екатерина Деловая (бронза).