Первую медаль на Всемирных Играх-2017 Украине принесла Екатерина Деловая в подводном плавании

В польском Вроцлаве стартовали Х Всемирные Игры - крупнейшие соревнования по неолимпийским видам спорта, которые проводятся раз в четыре года. В этом форуме участвуют более 3 500 спортсменов из 111 стран.

Сборная Украины представлена 80 спортсменами, которые претендуют на награды в 20 видах спорта.

Первый комплект медалей разыгран в подводном плавании, в дисциплине - ныряние на 50 метров, сообщает корреспондент УНИАН.

Украинская спортсменка Екатерина Деловая завоевала в этой категории бронзу! 50-метровую дистанцию под водой 34-летняя спортсменка из Харькова преодолела на 16.46 секунд.

Золото с результатом 16.02 завоевала кореянка Джан Йе Сол. Серебро у еще одно представительницы Кореи - Ким Гэйн, которая показала результат 16.40.

Сегодня на Всемирных Играх будут разыграны еще несколько комплектов медалей - также в подводном плавании, боулинге, художественной гимнастике, скалолазании (боулдеринге) и других.