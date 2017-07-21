Долгополов обыграл россиянина и вышел в полуфинал теннисного турнира в Швеции

В Бостаде (Швеция) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира SkiStar Swedish Open, в котором украинец Александр Долгополов обыграл Карена Хачанова из России, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2).

В первой партии игра проходила в равной упорной борьбе, где украинец добыл минимальное преимущество только в самой концовке, на тай-брейке. Затем наш спортсмен вчитую проиграл вторую партию. А в третьей, при счете 4:4, оппоненты сделали четыре брейка подряд, попеременно выигрывая друг у друга геймы на подаче соперника. В решающем 13 гейме Долгополов вырвался вперед 5:1 и после этого уже не отдавал инициативу сопернику.

В полуфинале Долгополов сыграет с еще одним представителем России - Андреем Кузнецовым. Матч состоится в субботу, 22 июля.

Как сообщал УНИАН, турнир в Бостаде проходит с 16 по 23 июля.