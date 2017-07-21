Один из лучших защитников американского футбола выйдет из тюрьмы после 9 лет заключения

Бывшая звезда американского футбола О. Джей Симпсон, приговоренный к 33 годам тюремного заключения, досрочно выйдет на свободу, отсидев за решеткой всего 9 лет, сообщает Isport со ссылкой на CNN.

В 2008 спортсмена признали виновным в вооруженном ограблении коллекционера спортивных трофеев и осужден на 33 года. Теперь же комиссия по условно-досрочному освобождению помиловала 70-летнего Симпсона. На свободу он выйдет в октябре.

Отметим, что Симпсон известен также громким процессом 1994 года, на котором его обвиняли в убийстве своей жены и ее любовника, однако суд присяжных его оправдал. Кроме того, спортсмен снялся в кинотрилогии "Голый пистолет".

Симпсон выступал в НФЛ на протяжении 11 лет и был одним из лучших защитников Лиги. В 1985 году был введен в Зал славы профессионального американского футбола.