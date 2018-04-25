Украинский "Человек-паук" в погоне за мечтой

Современная жизнь диктует свои законы и вводит строгие рамки, но все равно не может отнять у человека желание стремиться ввысь. И не только в переносном значении, но и в прямом… Вы мечтаете о горах или о скалах? Даже в больших городах, где природные возвышенности отсутствуют, ничего невозможного нет.

Все большей популярностью в последнее время пользуются скалодромы - искусственные сооружения, имитирующие рельеф скалы. Само скалолазание, отделившись от альпинизма, во второй половине XX века было признано отдельным видом спорта. А в августе 2016 года, почти год назад, на очередной сессии МОК скалолазание включили в олимпийскую программу летних Игр в Токио-2020.

Впрочем, и на стартующих уже сегодня во Вроцлаве Всемирных Играх, являющихся аналогом Олимпиады (в них принимают участие неолимпийские виды спорта), также пройдут соревнования по скалолазанию. А главной звездой в этом виде программы является наш соотечественник Даниил Болдырев.

В 2014 году украинец сенсационно выиграл чемпионат мира с мировым рекордом, который продержался затем почти три года, что в таком стремительно развивающемся виде спорта, как скалолазание – огромный отрезок времени. «Я с детства любил спорт, - говорит Даниил. - Ходил с 4 лет на спортивную гимнастику и плавание, играл в футбол и даже успел позаниматься карате и кикбоксингом. Тренеры посоветовали искать еще более энергичный вид спорта. В 8 лет пришел на скалолазание. И - все! Лазил по 6 часов в день, обожал этот спорт. В 10 лет стал первым в Украине, выполнившим норматив кандидата в мастера спорта. В 14 лет попал в сборную по юниорам, самым ранним спортсменом. В 16 лет обо мне уже писали в газетах, чувствовал даже некоторую известность. В этом возрасте я бил все украинские рекорды по прохождению самых сложных маршрутов в Крыму. В 17—18 стал стабильно выступать на взрослых соревнованиях и выигрывать взрослые турниры. Чем именно меня привлекало скалолазание? Это особенный и неординарный вид спорта. Он влюбляет в себя с первого раза (особенно детей). Все дело в его вариативности и разнообразии. На каждой тренировке получаешь какие-то новые ощущения, сталкиваешься с непредсказуемыми испытаниями. Если легкая атлетика обязывает спортсмена, к примеру, бегать все время по кругу или выполнять определенное действие сотни раз, то скалолазание мне чем-то напоминает футбол – одинаковых ситуаций тут практически не бывает».

За свои невероятные способности Даниил Болдырев получил в Украине негласное прозвище «Человек-паук». Хотя за рубежом его называют более емко – «Болт», что, конечно же, является не столько упрощенной формой фамилии, сколько ассоциацией с легендарным легкоатлетом-спринтером.

Между «нашим» Болтом и ямайским - и правда немало общего. Один выдает чудеса на ровной горизонтальной поверхности, другой развивает феноменальную скорость на вертикали. Чего стоит только победа украинского скалолаза на чемпионате мира три года назад, когда в финале Даниил побил мировой рекорд, чуть не сведя с ума английского комментатора…

Даниил Болдырев родом из Донецка, но, по известным причинам, вынужден был покинуть родной город и переехать в Одессу.

Наш разговор со спортсменом состоялся за день до официального открытия Всемирных Игр. В польский Вроцлав Даниил прилетел прямиком из Австрии, где проводил тренировочный сбор в альпийских горах.

Турниры по скалолазанию, в основном, проходят в помещении, на специальных скалодромах, где оборудованы отвесные стенки с креплениями. А насколько большую роль в подготовке спортсменов играют природные скалы?

Скалолазание как вид спорта родилось именно на природе. Первые турниры когда-то проводились в естественной среде. Сейчас, чтобы претендовать на высокие результаты, спортсмен обязан проходить подготовку в природных условиях. Никакая стенка не научит правильно совладать с высотой и чувствовать себя на ней комфортно. Скалы учат правильно располагать свое тело в гравитационной зоне в самых сложных ситуациях. На естественных скалах закладывается базовая техническая подготовка скалолаза. Только обойдя сотни и даже тысячи природных маршрутов, можно претендовать на медали на больших турнирах.

Я, сколько себя помню, пока была возможность, любил ездить в Крым и лазить по скалам. Хотя – сложно в это поверить – всегда боялся высоты. Но меня побеждал адреналин. Он заставлял меня по-новому раскрываться, заново переоценивать свои страхи, давал ощутить, чего я хочу на самом деле… В конце концов, я исследовал множество самых крутых мест на Крымском полуострове.

К слову, многие путают скалолазание с альпинизмом. Сразу скажу, что это два абсолютно разных вида спорта. На горные вершины как таковые я не взбираюсь. Детские походы на Ай-Петри - не в счет. В прошлом году неожиданно поступило предложение из Одесской городской администрации – подняться на Эверест. Якобы нашлось необходимое финансирование мне, как переселенцу, двукратному чемпиону мира по скалолазанию. Я отказался. Альпинизм – это совершенно другой мир. На осуществление такого проекта нужны годы тренировок. Лучше оставаться профи в одном деле…

Но и со скалами тоже шутки плохи. Были ли в практике ситуации, связанные с риском для жизни, о которых вспоминаете – и холодок по спине проходит?

Конечно, травмы в скалолазании – явление не редкое. Но если ты провел должную физическую и психологическую подготовку, риск минимален. Неприятные ситуации бывали у многих спортсменов, в том числе, и с тяжелыми последствиями. Даже с учетом того, что помогает страховочная веревка, есть риск сорваться, пролететь 10-15 метров и сильно удариться о скалу. Кроме того, в щели может остаться какая-то часть тела, например, колено или палец…Могу вспомнить много подобных случаев. Но главное - люди страдают из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности, когда они хотят казаться круче. В таких случаях скала – природная или искусственная – всегда наказывает человека.

Скалолазание, в отличие от того же альпинизма, в 2016 году было включено в олимпийскую программу, и в 2020 году состоится его дебют на Играх в Токио. Расскажите подробнее о дисциплинах, которые существуют в скалолазании.

Соревнования по спортивному скалолазанию проводятся в трех дисциплинах: лазание на трудность, на скорость и боулдеринг. Если в первых двух видах используются, как правило, высокие стены (15—30 метров и выше), то для боулдеринга достаточно высоты 4—6 метров, но характер стен более разнообразный, при этом спортсмен, за определенный период времени, должен пройти несколько таких маршрутов.

Я тренируюсь во всех трех дисциплинах, таким образом совершенствуя свои навыки. Но на соревнованиях участвую только в одном виде – лазании на скорость. На сегодняшний день принята единая олимпийская трасса в этом виде программы, ее длина 16 метров. Это - отвесная стена (угол наклона – 105 градусов), на которой крепятся одни и те же зацепы для рук и ног. Эти крепления расположены на строго соблюдаемом расстоянии друг от друга.

Хотя в тренировочном процессе, опять же, использую разные практики и провожу тренировки разного характера. Ведь чтобы иметь успех на такой трассе, нужно быть и быстрым, и легким, и психологически подкованным.

Какие страны являются фаворитами в скалолазании?

Традиционно сильные в этом виде спорта европейские сборные – особенно тех стран, на чьей территории есть горы. Это Италия, Франция, Австрия, Германия, Швейцария, Словения… Советская школа альпинизма и скалолазания также всегда ценилась высоко. Украина и Россия и сейчас составляют серьезную конкуренцию мировым лидерам, к которым я бы отнес и США. Надо отметить, что после того, как скалолазание включили в олимпийскую программу, резко активизировались спортсмены Китая и Японии. Вот кто-кто, а эти страны всегда тонко чувствуют момент, чтобы вступить в борьбу за очередной комплект олимпийских медалей.

За счет чего вам удается, при такой конкуренции, быть одним из самых топовых спортсменов в своей дисциплине?

Тут многое в комплексе – и мои природные данные, и упорные разноплановые тренировки, и правильный распорядок дня, и режим питания, и грамотные подсказки тренеров – Анатолия Васильевича Столяренко и Ирины Васильевны Зубко…

А главное - это поставленная мною цель: стать лучшим из лучших. Когда-то давно, еще в детстве, я поставил перед собой задачу – побить мировой рекорд. И, в результате, сделал это пять раз.

Но моя мечта никуда не исчезла, поскольку нет предела совершенству – появляются все новые конкуренты, с которыми нужно бороться и отстаивать свое право быть легендой, номером один. Сейчас мне по-прежнему хочется доказывать, что все в наших силах. Только мы сами в ответе за достижение своей мечты!

Вы уже вошли в историю скалолазания как первый спортсмен, преодолевший скоростную трассу быстрее, чем за 6 секунд. А самое громкое ваше достижение – это мировой рекорд (5,60 секунды), установленный в финале чемпионата мира 2014 года. Ожидали сами от себя чего-то подобного?

Да, я считаю, что в спорте надо быть готовым выигрывать. Прежде, чем выйти в том финале на дуэль с россиянином Кокориным, я очень часто прокручивал момент своего выступления в голове. В глубине души знал, что если выиграю чемпионат мира, то сделаю это феерично, и никто при этом не скажет, что на моей стороне был какой-то фарт. Когда выходил на старт, то знал, что сегодня - мой день. Все произошло именно так, как я представлял!

Взрыв адреналина, который я тогда ощутил, ни с чем не сравнить. Эти эмоции останутся со мной навсегда. Как бы высокопарно это ни звучало, но мгновения после победы и чувства спортсмена в этот момент – это самая лучшая награда для того, кто проливает пот и кровь на тренировках на протяжении многих лет. И еще - то достижение для меня имело особое значение потому, что тогда, в 2014-м, шли первые месяцы войны в моем родном Донбассе…

Теперь я знаю – все, что я прошел, было не зря. Спорт, а особенно скалолазание, бывает жесток. Он состоит не из одних побед, а и из неудач. Но, если хочешь быть легендой – нужно пройти через все самые невозможные испытания. И будешь недосягаемым…

Юрий Трохимчук