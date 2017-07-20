Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Швеции

В шведском Бостаде завершился матч второго круга теннисного турнира SkiStar Swedish Open, в котором украинец Александр Долгополов обыграл аргентинца Орасио Себальоса, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Читайте такжеУкраинка Цуренко вышла во второй круг Уимблдона, а Долгополов уступил ФедереруМатч продолжался ровно полтора часа. За это время украинец сумел сделать по одному брейку в кажой из партий.

В 1/4 финала Долгополов в пятницу, 21 июля, сразится с Кареном Хачановым из России.

Турнир в Бостаде проходит с 16 по 23 июля. Украинец, занимающий 89-е место в рейтинге АТР, посеян под 2-м номером.