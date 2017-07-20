Российских ватерполистов в Венгрии заставили снять одежду с символикой СССР
16:59, 20 июля 2017Другое
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Россиян могли арестовать и выслать из страны за ношение советской символики.
Российским ватерполистам указали на недопустимость ношения формы с коммунистической символикой / tvc.ru
Представителей тренерского штаба сборной России по водному поло на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта заставили снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписью «СССР», соробщает РИА "Новости".
Как рассказал один из россиян, находящийся на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Венгрии, на входе на стадион полицейские попросили россиян снять майки с символикой СССР, пояснив, что их не пустят на стадион в таком виде, а в перспективе могут арестовать и выслать из страны.
Полицейские объяснили российским ватерполистам, что советская символика в стране приравнена к фашисткой и запрещена законом,
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