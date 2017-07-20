Трое украинских теннисистов попали в основную сетку Открытого чемпионата США

10:55, 20 июля 2017
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В турнире гарантированно сыграют две наши теннисистки и один теннисист.

Свитолина последней из украинок покинула Australian Open / Reuters

Организаторы последнего теннисного турнира сезона из серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата США - опубликовали списки игроков, которые гарантированно примут участие в основных соревнованиях 2017 года, сообщает официальный сайт соревнований

В женском одиночном турнире выступят Элина Свитолина (6-я ракетка мира) и Леся Цуренко (29).

Читайте такжеНа US Open будет рекордный призовой фонд в истории теннисаВ мужских соревнованиях Украина точно будет представлена Александром Долгополовым (98).

Остальным представителям нашей страны придется пройти сквозь сито квалификационных соревнований.

US Open-2017 пройдет с 28 августа по 10 сентября. Квалификационные соревнования, соответственно, с 22 по 27 августа.

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Теги: #США#теннис#сборная Украины