Украина назвала имена 44 легкоатлетов для участия на ЧМ-2017 в Лондоне
00:15, 20 июля 2017Другое
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Еще семь атлетов включены в "лист ожидания" и могут быть включены в сборную в последний момент.
Два года назад на прошлом чемпионате мира Богдан Бондаренко завоевал серебро / diamondleague.com
В среду, 19 июля, исполком Федерации легкой атлетики утвердил состав сборной Украины на чемпионат мира, который с 4-го по 13 августа пройдет в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.
На главном старте сезона гарантированно выступят 44 украинских легкоатлета, включая трех призеров Олимпийских игр – Богдана Бондаренко (прыжки в высоту), Олесю Повх и Елизавету Брызгину (4 по 100 м).
Состав сборной Украины на чемпионат мира-2017:
Мужчины
Женщины
Кроме того, в лист ожидания попали семь спортсменов, у которых есть шанс попасть на чемпионат мира по системе добора Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Нижеперечисленные легкоатлеты выступят в Лондоне в случае приглашения от IAAF.
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