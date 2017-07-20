Украина назвала имена 44 легкоатлетов для участия на ЧМ-2017 в Лондоне

В среду, 19 июля, исполком Федерации легкой атлетики утвердил состав сборной Украины на чемпионат мира, который с 4-го по 13 августа пройдет в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

На главном старте сезона гарантированно выступят 44 украинских легкоатлета, включая трех призеров Олимпийских игр – Богдана Бондаренко (прыжки в высоту), Олесю Повх и Елизавету Брызгину (4 по 100 м).

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2017:

Мужчины

Женщины

Кроме того, в лист ожидания попали семь спортсменов, у которых есть шанс попасть на чемпионат мира по системе добора Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Нижеперечисленные легкоатлеты выступят в Лондоне в случае приглашения от IAAF.