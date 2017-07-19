Синхронистка Анна Волошина принесла Украине еще одну медаль на ЧМ по водным видам спорта

В столице Венгрии, Будапеште, продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Украинская синхронистка Анна Волошина выиграла бронзовую медаль в сольной произвольной программе. Наша спортсменка показала в финале результат 93,3000 балла.

Золото у российской спортсменки Светланы Колесниченко (96,1333 баллов), серебро в активе испанки Оны Карбонель (95,0333).

Это уже четвертая медаль на этом чемпионате мира для сборной Украины и третья - лично в активе Волошиной. Ранее наша спортсменка также стала третьей в технической программе в соло-выступлениях, а также завоевала бронзу в дуэте с Елизаветой Яхно.

Ранее украинский дуэт Олег Колодий и Илья Кваша занял третье место в прыжках в воду с 3-метрового трамплина.

Таким образом, пока у нашей сборной четыре медали мирового первенства, и все - бронзовые.