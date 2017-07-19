Украинец Даниил Фильченко выиграл золото чемпионата мира (U-21) по водным лыжам, который проходил в Днепре

В Днепре завершился чемпионат мира по водным лыжам среди юношей до 21 года.

Всего на мировое первенство приехали 85 участников из 23 стран мира, среди которых были - Колумбия, Перу, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Швейцария, Италия, Великобритания, Швеция, Франция, Португалия, Греция, Беларусь и другие.

Спортсмены соревновались в трех программах: слалом, фигурное катание на водных лыжах и прыжки с трамплина.

Украину представляли Даниил Фильченко, Александр Самойлов, София Максименкова и Станислава Просветова. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Даниил Фильченко завоевал целых две золотых награды. Он стал победителем в многоборье и фигурном катании. Украинец показал блестящий результат, набрав 10 050 очков. Он стал единственным спортсменом, который в решающих соревнованиях преодолел гроссмейстерскую отметку в 10 000 очков.

Серебро чемпионата завоевал канадец Дориан Левеллин, а бронзу завоевал итальянец Джанмарко Пайни. Чемпионкой среди женщин стала американка Анна Гей.

Все члены сборной Украины вышли в финал. Украинки Станислава Просветова и София Максименкова заняли соответственно седьмое и одиннадцатое места.

Стоит отметить, что Даниил Фильченко получил лицензию на участие в Х Всемирных Играх, которые уже завтра стартуют в польском Вроцлаве. На этих соревнованиях Украину будут представлять 80 атлетов, которые будут соревноваться в 20 видах спорта.