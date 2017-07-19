Сборная Украины по гандболу получила соперников в отборе на ЧМ-2019
В борьбе за путевку в финал украинцам будут противостоять Румыния, Италия и Фареры.
На групповом этапе квалификации к чемпионату мира-2019 мужская сборная Украины по гандболу сыграет против сборных Румынии, Италии и Фарерских островов, сообщает Федерация гандбола Украины.
Победитель группового турнира выйдет в последний этап отбора – раунд плей-офф. Чемпионат мира-2019 пройдет с 10 по 27 января в Германии и Дании.
Читайте такжеУкраинские гандбольные клубы узнали соперников в еврокубкахКвалификационный турнир пройдет в 6 туров, которые состоятся в октябре 2017 и январе 2018.
• 1 тур: 25/26 октября 2017
• 2 тур: 28/29 октября 2017
• 3 тур: 3/4 января 2018
• 4 тур: 6/7 января 2018
• 5 тур: 10/11 января 2018
• 6 тур: 13/14 января 2018
Матчи отборочного плей-офф пройдут 8-10 и 12-14 июня 2018 года.
Состав квалификационных групп стал известен во время жеребьевки в Вене. Сборная Украины попала в третью группу. Всего образовано шесть. квалификационных групп. Их победители выйдут в плей-офф.