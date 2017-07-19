Сборная Украины по гандболу получила соперников в отборе на ЧМ-2019

На групповом этапе квалификации к чемпионату мира-2019 мужская сборная Украины по гандболу сыграет против сборных Румынии, Италии и Фарерских островов, сообщает Федерация гандбола Украины.

Победитель группового турнира выйдет в последний этап отбора – раунд плей-офф. Чемпионат мира-2019 пройдет с 10 по 27 января в Германии и Дании.

Читайте такжеУкраинские гандбольные клубы узнали соперников в еврокубкахКвалификационный турнир пройдет в 6 туров, которые состоятся в октябре 2017 и январе 2018.

• 1 тур: 25/26 октября 2017

• 2 тур: 28/29 октября 2017

• 3 тур: 3/4 января 2018

• 4 тур: 6/7 января 2018

• 5 тур: 10/11 января 2018

• 6 тур: 13/14 января 2018

Матчи отборочного плей-офф пройдут 8-10 и 12-14 июня 2018 года.

Состав квалификационных групп стал известен во время жеребьевки в Вене. Сборная Украины попала в третью группу. Всего образовано шесть. квалификационных групп. Их победители выйдут в плей-офф.