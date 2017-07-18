Украинская сборная по подводному плаванию побеждает во Вроцлаве на чемпионате Европы

Украинская сборная продемонстрировала блестящий результат на чемпионате Европы по подводному плаванию, который проходил в польском Вроцлаве.

Соревнования проходили в нескольких категориях - в бассейне и на открытой воде. Сборная Украины завоевала 26 медалей различного достоинства, из них 21 медаль в личном зачете и пять – в эстафетах. В целом достижения наших "подводников" включают 5 золотых медалей, 11 серебряных и 10 бронзовых.

Чемпионами Европы стали Ирина Пикинер (категория 50 м, биласты), Анастасия Антоняк (категория 400 м, моноласты), Екатерина Деловая (категория 50 м, ныряние), Евгения Олейникова (категория 800 м, моноласты) и Денис Грубник (категория 400 м с аквалангом).

Всего в чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы.

Сейчас украинская сборная остается во Вроцлаве в ожидании Всемирных Игр, где подводное плавание будет одной из дисциплин.

Напомним, Вроцлав будет принимать Х Всемирные Игры с 20-го по 30 июля. В составе сборной Украины на Играх по неолимпийским видам спорта выступят 80 атлетов.

Подводное плавание будут представлять семь украинских пловчих. В частности, в сборную Украины по этому виду спорта вошли Анастасия Антоняк, Екатерина Деловая, Светлана Жукова, Юлия Чумак, Ирина Пикинер, Ксения Скрипель и Валентина Резник.

Отметим, что на прошлых Всемирных Играх 2013 года в Кали (Колумбия) украинские спортсмены- "подводники" завоевали 6 медалей - по 3 серебряные и бронзовые.