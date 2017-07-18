Украинские гандбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Украинские гандбольные клубы по итогам жеребьевки в Вене узнали своих соперников в еврокубках, сообщает официальный сайт ЕГФ.

В 1-м раунде квалификации мужского Кубка ЕГФ вице-чемпион Украины запорожский ZTR сыграет против швейцарского «Криенс-Люцерна».

В Кубке челленджа во 2-м раунде квалификации мариупольский «Шахтер» сыграет против «Керьенга» (Люксембург), а запорожский ЗНТУ-ЗАС, который стартует с 3-го раунда, встретится с победителем пары «Тасова» (Турция) - «Мойковац» (Черногория).

Напомним, что жеребьевка Лиги чемпионов, участником которой является запорожский «Мотор», состоялась ранее. Соперниками нашей команды в групповом раунде ЛЧ будут "Металлург" (Македония), "Монпелье" (Франция), "Бешикташ" (Турция), "Чеховские медведи" (Россия) и победитель квалификационного раунда.

Единственная украинская команда в женских еврокубках львовская «Галичанка» в первом раунде квалификации Кубка ЕГФ встретится с нидерландским «Морренгофом».

Кубок ЕГФ. Мужчины

1-й раунд квалификации

ZTR (УКРАИНА, Запорожье) - «Криенс-Люцерн» (Швейцария)

2/3 сентября - 9/10 сентября

Кубок челленджа. Мужчины

2-й раунд квалификации

«Керьенг» (Люксембург) - «Шахтер-ШВСМ» (УКРАИНА, Мариуполь)

7/8 октября - 14/15 октября

3-й раунд квалификации

ЗНТУ-ЗАС (УКРАИНА, Запорожье) - победитель пары «Тасова» (Турция)/«Мойковац» (Черногория)

18/19 ноября - 25/26 ноября

Кубок ЕГФ. Женщины

1-й раунд квалификации

«Галичанка» (УКРАИНА, Львов) - «Морренгоф» (Нидерланды)

9/10 октября - 16/17 октября