Украинские гандбольные клубы узнали соперников в еврокубках
В Вене состоялась жеребьевка гандбольных Кубка ЕГФ и Кубка челленджа.
Украинские гандбольные клубы по итогам жеребьевки в Вене узнали своих соперников в еврокубках, сообщает официальный сайт ЕГФ.
В 1-м раунде квалификации мужского Кубка ЕГФ вице-чемпион Украины запорожский ZTR сыграет против швейцарского «Криенс-Люцерна».
В Кубке челленджа во 2-м раунде квалификации мариупольский «Шахтер» сыграет против «Керьенга» (Люксембург), а запорожский ЗНТУ-ЗАС, который стартует с 3-го раунда, встретится с победителем пары «Тасова» (Турция) - «Мойковац» (Черногория).
Напомним, что жеребьевка Лиги чемпионов, участником которой является запорожский «Мотор», состоялась ранее. Соперниками нашей команды в групповом раунде ЛЧ будут "Металлург" (Македония), "Монпелье" (Франция), "Бешикташ" (Турция), "Чеховские медведи" (Россия) и победитель квалификационного раунда.
Единственная украинская команда в женских еврокубках львовская «Галичанка» в первом раунде квалификации Кубка ЕГФ встретится с нидерландским «Морренгофом».
Кубок ЕГФ. Мужчины
1-й раунд квалификации
ZTR (УКРАИНА, Запорожье) - «Криенс-Люцерн» (Швейцария)
2/3 сентября - 9/10 сентября
Кубок челленджа. Мужчины
2-й раунд квалификации
«Керьенг» (Люксембург) - «Шахтер-ШВСМ» (УКРАИНА, Мариуполь)
7/8 октября - 14/15 октября
3-й раунд квалификации
ЗНТУ-ЗАС (УКРАИНА, Запорожье) - победитель пары «Тасова» (Турция)/«Мойковац» (Черногория)
18/19 ноября - 25/26 ноября
Кубок ЕГФ. Женщины
1-й раунд квалификации
«Галичанка» (УКРАИНА, Львов) - «Морренгоф» (Нидерланды)
9/10 октября - 16/17 октября