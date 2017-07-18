Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по фехтованию

С 19 июля немецкий город Лейпциг будет принимать сильнейших представителей фехтования, которые разыграют 12 комплектов наград чемпионата мира, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Традиционно на турнире спортсмены будут соревноваться в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапире и сабле среди женщин и мужчин.

Украинцы будут представлены во всех видах оружия, кроме женской рапиры.

Соревнования продлятся до 26 июля.

Состав украинской сборной:

Рапира (мужчины): Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Клод Юнес.

Сабля (женщины): Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Прокуда, Ольга Жовнир.

Сабля (мужчины): Богдан Платонов, Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Андрей Ягодка.

Шпага (женщины): Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова.

Шпага (мужчины): Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин, Владимир Станкевич.