Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по фехтованию
Турнир начнется 19 июля в Германии.
С 19 июля немецкий город Лейпциг будет принимать сильнейших представителей фехтования, которые разыграют 12 комплектов наград чемпионата мира, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Традиционно на турнире спортсмены будут соревноваться в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапире и сабле среди женщин и мужчин.
Украинцы будут представлены во всех видах оружия, кроме женской рапиры.
Соревнования продлятся до 26 июля.
Состав украинской сборной:
Рапира (мужчины): Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Клод Юнес.
Сабля (женщины): Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Прокуда, Ольга Жовнир.
Сабля (мужчины): Богдан Платонов, Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Андрей Ягодка.
Шпага (женщины): Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова.
Шпага (мужчины): Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин, Владимир Станкевич.