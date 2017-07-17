Украинские спортсмены заняли 5-е место в общекомандном зачете юбилейной 20-й Маккабиады

4-17 июля в Израиле прошла 20-я Маккабиада – еврейский аналог Олимпийских игр. В соревнованиях приняли участие 10 тысяч атлетов из 80 стран мира, которые боролись за 2100 медалей в 47 видах спорта.

Сборная Украины на Маккабиаде-2017 была представлена рекордным количеством спортсменов – 70 человек. Они выступали в 9 видах спорта и завоевали 26 медалей (9 золотых, 10 серебряных , 7 бронзовых). В итоговом общекомандном зачете Украина заняла высокое пятое место. Треть золотых медалей в копилку сборной Украины, как ранее сообщал УНИАН, принесли представители каратэ – одесситы Александр Розенберг и Илья Коваль и харьковчанин Александр Кичерман.

Маккабиады, которые проводятся с 1932 г., являются вторым по числу участников и масштабу организации спортивным событием в мире после летних Олимпийских игр. Наиболее многочисленными на 20-й Маккабиаде были сборные Израиля (2500), США (1100), Аргентины (690), Австралии (560), Бразилии (470), Канады (470). На торжественном открытии игр 6 июля на стадионе «Тедди» в Иерусалиме выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент страны Реувен Ривлин, а во время марша команд-участниц на больших экранах транслировались приветственные слова глав государств, участвовавших в Маккабиаде – Терезы Мэй, Джастина Трюдо, Франка-Вальтера Штайнмайера и других.