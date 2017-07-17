Гольфисткам запретили носить мини-юбки и декольте

Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) ввела новый дресс-код для гольфисток, который запрещает им одевать форму с глубоким вырезом на груди, короткие юбки и леггинсы, сообщает The Guardian.

Это решение было подвергнуто жесткой критики как со стороны сообщества спортсменок, так и рядовых любителей этого вида спорта.

Teen Vogue обвинял руководящий орган в женском профессиональном гольфе в том, что женщины буду ущемлены в своих правах. . Прогрессивный и влиятельный молодежный журнал также отметил, что этим дресс-кодом организация делает большой шаг «назад».

После 2 июля LPGA начала рассылать по электронной почте всем игрокам письма, в которых подробно описывается обширный список одежды, который больше не будет разрешен на матчах и официальных вечеринках в Туре.

«Новая форма одежды поможет гольфисткам презентовать себя более профессионально и создаст более позитивный образ нашей игре», - сообщила сотрудник отдела коммуникаций LPGA Хизер Дейли-Донофрио.