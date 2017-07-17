Свитолина опустилась на одно место в обновленном рейтинге WTA после Уимблдона

В понедельник Женская теннисная ассоциация и мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовали новые версии рейтингов по итогам завершившегося накануне самого престижного в мире Уимблдонского турнира, сообщают официальные сайты организаций.

Лучшей теннисисткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая опустилась с 5-го на 6-е место.

В Топ-100 также находится Леся Цуренко, которая, наоборот, улучшила свой рейтинг на 6 позиций - с 35-го на 29-е место. Екатерина Бондаренко опустилась со 112-го на 113-е место, а Екатерина Козлова совершила рывок сразу на 36 мест вверх, поднявшись со 150-го на 124-е место.

Читайте такжеСвитолина уступила латвийке Остапенко в двухсерийном триллере Сильнейшей теннисисткой мира впервые в своей карьере стала Каролина Плишкова из Чехии, на счету которой, кстати, нет ни одной победы на турнирах серии "Большого шлема". А на минувшем Уимблдонском турнире она и вовсе выбыла из борьбы во втором круге. Плишкова воспользовалась неудачами и потерей большого количества очков румынки Симоны Халеп (2) и экс-первой ракетки мира немки Ангелик Кербер (3). Британка Джоанна Конта занимает 4-е место в рейтинге, а победительница Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруза из Испании поднялась сразу на 10 мест - с 15-го на 5-е.

В мужском рейтинге 1-2 ракетками мира остались шотландец Энди Маррей (Великобритания) и испанец Рафаэль Надаль. Победитель Уимблдона-2017 и новоиспеченный рекордсмен по количеству титулов на турнире (8) Роджер Федерер из Швейцарии поднялся с 5-го на 3-е место и поменялся местами со своим соотечественником Станисласом Вавринкой. 4-е место у Новака Джоковича из Сербии.

Единственный представитель Украины в Топ-100 Александр Долгополов опустился с 84-го на 89-е место. В свою очередь. Илья Марченко поднялся со 117-го на 112-е место, а Сергей Стаховский - со 122-го на 114-е.