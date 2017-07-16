Мария Кичасова и Анастасия Горлова стали чемпионками Европы в гребле на байдарках

В Пловдиве (Болгария) завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, где чемпионками на дистанции 200 метров стали украинские байдарочницы Мария Кичасова и Анастасия Горлова, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки преодолели дистанцию за 36,527 секунды. В борьбе за медали наши спортсменки обогнали дуэты из Португалии и Польши.

Также в активе нашей сборной 3 бронзовые медали по итогам турнира. В каное-двойке у мужчин 3-е место заняли Дмитрий Янчук/ Тарас Мищук, в байдарке-двойке на этой же дистанции - Игорь Трунов и Иван Семыкин, а в байдарке-четверке на дистанции 500 метров у женщин - Кичасова, Анастасия Тодорова, Мария Повх и Инна Грищун.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходил в Пловдиве с 14 по 16 июля.