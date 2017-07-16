Волошина и Яхно завоевали третью медаль для Украины на чемпионате мира по водным видам спорта

В Будапеште завершились соревнования в технической программе дуэтов синхронного плавания в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, где украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовые медали, сообщает официальный сайт турнира.

Украинки за свое выступление набрали от судей 92.6482 балла. Наши спортсменки отстали на 2.4033 балла от победительниц.

Читайте такжеАнна Волошина завоевала для Украины первую медаль ЧМ по водным видам спортаЧемпионками мира в этом виде программы стали Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич из России. На 2-м месте - дуэт из Китая.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины завоевала две бронзы чемпионата мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште продлится до 30 июля.