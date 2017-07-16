Украинские каратисты триумфально выступили на юбилейной 20-й Маккабиаде

Трое представителей Украинской федерации каратэ - одесситы Александр Розенберг и Илья Коваль и харьковчанин Александр Кичерман уверенно победили в своих категориях на Маккабиаде, еврейском аналоге Олимпийских Игр и крупнейшем соревновании в мире после Олимпиады, сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

В первый день соревнований (турнир по каратэ проходил в Хайфе в спорткомплексе "Ромема") Илья Коваль выиграл золото в ката среди юниоров 15-16 лет. Все свои поединки он выиграл с максимальным результатом - 5:0. Александр Розенберг стал чемпионом в кумитэ в весе -84 кг. Во второй день турнира гимн Украины прозвучал на арене "Ромемы" в третий раз - в честь Александра Кичермана, который в категории -68 кг, юниоры 17-18 лет, в финальном бою против израильтянина, проигрывая 0:2, за три секунды до финальной сирены сумел провести ура-маваши, взял три очка и выиграл бой. Таким образом, украинские каратисты показали максимальный результат.

\Шеф миссии, председатель Комитета по СМИ и связям с общественностью УФК Игорь Левенштейн принял из рук президента Израильской федерации каратэ Моше Бухника специальный приз за успешное выступление украинской команды. Такого беспрецедентного успеха в истории выступлений Украины на Маккабиадах никогда ранее не было. Радость победы с нашими спортсменами разделяют их тренеры - Владимир Зарецкий, Алексей Коновалов и Рудик Сагрунов.

Юбилейная 20-я Маккабиада проходит в Израиле с 4-го по 18-е июля . Это второе по массовости и масштабу спортивное событие в мире после Олимпийских игр. В нынешней Маккабиаде принимают участие 10 тысяч спортсменов из 47 стран мира. В составе сборной Украины всего представлено 70 человек.

Отметим, что Александр Розенберг был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Маккабиады 6 июля на стадионе "Тедди" в столице страны Иерусалиме.