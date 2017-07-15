Колодий и Кваша завоевали бронзу чемпионата мира в прыжках в воду

В Будапеште завершился финал в прыжках в воду с 3-х метрового трамплина в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, где бронзовую медаль завоевали украинцы Олег Колодий и Илья Кваша, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша пара набрала в сумме за шесть прыжков 429,99 балла.

Украины проиграли серебряным призерам из Китая 443,40. Чемпионами мира стали Евгений Кузнецов и Илья Захаров из Росиии - 450,30 балла.

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Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште продлится до 30 июля.