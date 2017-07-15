Украинские легкоатлеты завоевали медали на юниорском чемпионате мира

Украинские легкоатлеты Михаил Кохан и Ярослава Магучих стали чемпионами мира среди юниоров, выиграв золото на первенстве планеты (U-18), которое проходит в Найроби, Кения. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту с рекордом чемпионатов мира (U-18) – 1,92 м. Результат серебряной медалистки, польки Мартины Левандовской, – 1,82 м.

Михаил Кохан стал чемпионом мира (U-18) по метанию молота (82,31 м). Результат украинца на 8,11 м выше, чем у серебряного призера Дамнита Сингха из Индии. Отметим, что юниоры метают молот весом 5 кг.

В субботу Алексей Кирилин пополнил копилку медалей украинских легкоатлетов, выиграв серебро в метании диска. Во второй попытке Кирилин метнул диск (1,5 кг) на отметку личного рекорда. Выше был результат только у Клаудио Ромеро из Чили, который в пятой попытке все же сумел опередить украинца – 64,33 м. У Алексея же четыре заключительные попытки были с заступами.

Кроме того, бронзовым призером чемпионата мира (U-18) стал Владислав Лавский. В секторе для прыжков в высоту он занял третье место с лучшим результатом в карьере 2,11 м.

Чемпионат мира среди 18-летних завершается завтра.