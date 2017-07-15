Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла в финале Уимблдона у американки Венус Уильямс

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса триумфовала на Уимблдонском турнире-2017.

В финальном матче Мугуруса (14-я сеяная на Уимблдоне) обыграла американку Венус Уильямс (10-ю сеяную).

Поединок продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 7:5, 6:0.

Первый сет был равным. Первые 10 геймов соперницы надежно играли на собственных подачах. Хотя самые волнительные минуты Мугуруса пережила именно в 10-м гейме, когда с трудом отыграла два сетбола.

В 11-м гейме уже Гарбинье атаковала подачу Уильямс, и ей удалось сделать брейк, оказавшийся в итоге решающим.

Во второй партии борьбы не получилось. Уильямс не сумела выиграть ни одного гейма.

Для Венус Уильямс это был 11-й финал Уимблдона в карьере, в пяти из них она выиграла.

Для Мугурусы это был второй финал на этом турнире - два года назад на решающей стадии она уступила Уильямс-младшей - Серене.

Гарбинье Мугуруса во второй раз победила на турнире Большого Шлема - теперь у нее в активе титулы на Ролан Гаррос (2016) и Уимблдоне (2017).