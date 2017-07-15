Анна Волошина завоевала для Украины первую медаль ЧМ по водным видам спорта
15:31, 15 июля 2017Другое
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В синхронном плавании наша спортсменка заняла третье место.
Анна Волошина принесла Украине первую медаль ЧМ / Reuters
Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы. Анна получила от судей оценку 91.9992. Чемпионкой в этом виде стала россиянка Светлана Колесниченко (95.2036), а второе место досталось испанке Оне Карбонелл (93.6534).
Это первая медаль для всей сборной Украины на мировом первенстве в Венгрии.
Отметим, что в мае Волошина взяла золото на четвертом этапе Мировой серии в Торонто.
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