Анна Волошина завоевала для Украины первую медаль ЧМ по водным видам спорта

15:31, 15 июля 2017
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В синхронном плавании наша спортсменка заняла третье место.

Анна Волошина принесла Украине первую медаль ЧМ / Reuters

Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы. Анна получила от судей оценку 91.9992. Чемпионкой в этом виде стала россиянка Светлана Колесниченко (95.2036), а второе место досталось испанке Оне Карбонелл (93.6534).

Это первая медаль для всей сборной Украины на мировом первенстве в Венгрии.

Отметим, что в мае Волошина взяла золото на четвертом этапе Мировой серии в Торонто.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#синхронное плавание