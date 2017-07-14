Федерер вплотную приблизился к 8-му титулу на Уимблдоне

Роджер Федерер стал вторым финалистом Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. Швейцарец одолел в полуфинале Томаша Бердыха – 7:6 (4), 7:6 (4), 6:4.

Теперь Федерер сыграет в финале с хорватом Марином Чиличем.

Поединок растянулся на 2 часа 18 минут. За это время Федерер сделал 13 эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 9-ти. Бердых совершил 9 эйсов и в первом сете выиграл единственный за матч гейм на приеме. В поединке было два тай-брейка, и в обоих Федерер взял верх.

Роджер Федерер пробился в финал Уимблдона в 11-й раз в карьере. Семь раз он выигрывал титул (2003 – 2007, 2009, 2012), но при этом в двух последних финалах (2014 и 2015) швейцарец терпел поражения. Оба раза его обидчиком становился Новак Джокович, который в этот раз дошел только до четвертьфинала.

В случае победы над Чиличем в воскресенье Федерер установит рекорд по числу побед на Уимблдонском турнире в мужском одиночном разряде, обойдя по количеству титулов Пита Сампраса и Уильяма Реншоу (отметим, что британец выступал более 100 лет назад задолго до Открытой эры).