Первым финалистом Уимблдона стал хорват Чилич

Хорватский теннисист Марин Чилич, являющийся седьмым сеяным на Уимблдоне, вышел в финал этого турнира.

В полуфинальном матче Чилич в четырех сетах обыграв 24-ю ракетку соревнований, американца Сэма Куэрри, со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продолжался 2 час 56 минут. Чилич сделал 25 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 14-ти брейк-пойнтов. На счету Куэрри 13 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Чилич впервые в карьере вышел в финал Уимблдона. Ранее он три года подряд останавливался на стадии четвертьфинала.

Соперник Чилича в финале определится в игре между фаворитом турнира Роджером Федерером и чехом Томашем Бердыхом.