Днепр принимает чемпионат мира по воднолыжному спорту

13 июля в Днепре начался чемпионат мира по воднолыжному спорту. В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 21 года. Днепр первым среди украинских городов получил право принимать соревнования такого уровня. Мировое первенство проходит в рамках программы городского головы Бориса Филатова «Днепр – спортивная столица».

«В стране, которая воюет, в 200 километрах от фронта проходит чемпионат мира! Зрелищное, представительное, серьезное мероприятие мирового уровня. Луч солнца во мгле обыденности. Предтеча новой, мирной жизни», – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

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В первенстве принимают участие 85 спортсменов из 23 стран мира, среди которых – Колумбия, Перу, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Швейцария, Италия, Великобритания, Швеция, Франция, Португалия, Греция, Беларусь. Национальную сборную Украины представляют спортсмены из Днепра – Даниил Фильченко, Александр Самойлов, София Максименкова, Станислава Просветова.

Соревнования начались еще утром, а торжественное открытие чемпионата провели вечером на Фестивальном причале. Участники выстроились под музыку в исполнении духового оркестра. В конце церемонии музыканты продемонстрировали дефиле с инструментами.

Чемпионат проходит на базе воднолыжного клуба «Сентоза», который получил эксклюзивное право на его проведение. Продлится мировое первенство до 16 июля включительно. Вход для зрителей – свободный. Свое мастерство спортсмены продемонстрируют в трех дисциплинах – слаломе, фигурном катании на водных лыжах и прыжках с трамплина, которые являются наиболее зрелищным видом соревнований.