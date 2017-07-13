В Будапеште стартует чемпионат мира по водным видам спорта, где Украину представляют почти 40 спортсменов

С 14-го по 30 июля в Будапеште состоится чемпионат мира по водным видам спорта.

Всего будет разыграно 75 комплектов наград, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Украинцы традиционно представлены в соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

49 комплектов наград будет разыграно в плавании, среди них 42 комплекта разыграют пловцы в бассейне, и 7 – представители плавания на открытой воде.

Как сообщил официальный сайт НОК, Украину в соревнованиях по плаванию будут представлять 13 спортсменов.

Состав сборной Украины (плавание)

Бассейн: Мария Ливер (50 м, 100 м брасс), Дарья Зевина (50 м, 100 м, 200 м на спине), Фролов Сергей (1500 м вольный стиль), Михаил Романчук (1500 м вольный стиль), Говоров Андрей (50 м вольный стиль, 50 м баттерфляй), Гурницкий Дмитрий (50 м, 100 м на спине), Андрей Хлопцов (50 м баттерфляй), Любомир Лемешко (100 м баттерфляй), Шевцов Сергей (50 м, 100 м вольный стиль).

Открытая вода: Червинский Игорь (5 км, 10 км), Снитко Игорь (5 км, 10 км), Кристина Панчишко (5 км, 10 км), Кирик Марина (5 км, 10 км).

В первый же день борьбу за награды чемпионата начнут и наши прыгуны в воду. Заявка украинской сборной насчитывает 12 спортсменов.

Отметим, что по сравнению с недавним чемпионатом Европы в Киеве, где наша команда выиграла первое общекомандное место, заявка нашей команды на чемпионат мира не изменилась.

Состав сборной Украины (прыжки в воду)

Мужчины: Александр Горшковозов, Максим Долгов, Илья Кваша, Олег Колодий, Станислав Олиферчик.

Женщины: Виктория Кесарь, Анна Красношлик, Анастасия Недобига, Анна Письменская, Диана Шелестюк, Валерия Люлько, София Лыскун.

Также в стартовый день борьбу за награды чемпионата мира начнут представительницы синхронного плавания.

Состав сборной Украины (синхронное плавание)

Заявка украинской команды насчитывает 12 спортсменок:

Анна Волошина, Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Кашуба, Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Валерия Апрелева, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Екатерина Гончарова, Екатерина Резник.

В программе соло честь страны будет защищать Анна Волошина. В дуэте она выступит с новой напарницей Елизаветой Яхно. В соревнованиях групп наши девушки также будут представлены обновленным составом.