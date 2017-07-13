С 1 сентября этого года будет повышена зарплата тренерам-преподавателям ДЮСШ

С 1 сентября нынешнего года будет повышена зарплата тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в раздел VI приложения 2 к постановлению КМУ от 30 августа 2002 г. № 1298» принято сегодня на заседании правительства.

«Приятно, что есть понимание и поддержка в решении таких важных вопросов со стороны президента страны Петра Порошенко, правительства во главе с Владимиром Гройсманом и Вячеславом Кириленко, Министерства молодежи и спорта во главе с Игорем Ждановым.

Создание благоприятных условий для работы тренерских кадров – ключевая задача для настоящего и будущего украинского спорта. Тренеры – наше богатство. Именно наставники детско-юношеских спортивных школ, несмотря на различные трудности раскрывают таланты, делая из детей звезд мирового спорта, которые впоследствии прославляют Украину в мире, в честь их побед на самых престижных спортивных стартах поднимается флаг и звучит гимн нашего государства», - подчеркнул Сергей Бубка, выразив признательность всем причастным к принятию этого важного решения.

В конце 2016 года по инициативе и при активном участии НОК был решен вопрос о дополнительном выделении 63,5 млн. грн. в государственном бюджете на текущий год для повышения оплаты труда ведущих украинских тренеров, что позволит значительно улучшить условия для работы в нашей стране высококвалифицированных кадров.

Решение этого вопроса стало возможным благодаря объединению усилий спортивной общественности, членов Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта.