Эпичное возвращение Венеры: определилась пара финалисток женской сетки Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире сегодня состоялись полуфиналы в женском одиночном разряде.

Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла словацкую теннисистку Магдалену Рыбарикову, отдав всего два гейма за весь матч, - 6:1, 6:1. Игра длилась 1 час 5 минут.

Для Мугурусы это второй выход в финал на Уимблдоне. Два года назад она также участвовала в решающем матче, но уступила Серене Уильямс.

На этот раз Мугуруса сыграет за главный приз со старшей сестрой Уильямс. Венус Уильямс победила в полуфинальной встрече британскую теннисистку Йоханну Конту в двух партиях - 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. 37-летняя американка, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, реализовала 3 брейк-пойнта из 8, и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Для Венус Уильямс (ее имя обозначает - Венера) это будет 9-й финал Уимблдона в карьере, что является одним из лучших показателей за историю женского тенниса.

Интересно, что ее предыдущее появление в решающем матче значится 2009 годом, а последнее завоевание титула датировано 2008 годом.

Всего Уильямс-старшая пять раз побеждала на этих соревнованиях - в 2000, 2001, 2005, 2007 и 2008 годах.