На НСК "Олимпийский" состоится прощание с известным спортивным журналистом и комментатором

Завтра, 14 июля, в Холле Чемпионов НСК «Олимпийский» состоится церемония прощания с известным спортивным журналистом и комментатором, главным редактором сайта и телеканала Xsport Александром Мащенко.

Церемония прощания пройдет с 8.30 до 10.00. Об этом сообщила пресс-служба НСК "Олимпийский".

Александр будет похоронен в селе Требухов Броварского района Киевской области.

Внезапная смерть известного спортивного журналиста 38-летнего Александра Мащенко была с глубокой скорбью воспринята многими его коллегами, а также спортсменами, которые знали его лично.

"Как же я люблю, ценю и уважаю людей, которые причастны к спорту! Которые всем сердцем болеют за свою команду, и от которых страна из первых уст узнает результаты нашей сборной. Сегодня траур для многих людей, особенно из мира спорта... Ушел из жизни замечательный человек, профессионал своего дела, спортивный журналист Александр Мащенко. Нам будет очень не хватать Вас! Но в нашем сердце вы навсегда", - написала призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро гимнастка Анна Ризатдинова.

"Один из лучших спортивных журналистов Украины. Скромный, порядочный, добрый и отзывчивый человек. Не верится, что его больше нет с нами. Соболезнования близким и всему украинскому спорту", - поделился печальной вестью олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт.

Как сообщал УНИАН, Александр Мащенко умер вчера во время утренней пробежки.