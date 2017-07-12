Джокович освободил дорогу Федереру: серб неожиданно снялся с Уимблдона

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович снялся с дальнейшей борьбы за главный приз Уимблдона.

В четвертьфинальной игре турнира против чеха Томаша Бердыха Джокович проиграл первую партию на тай-брейке – 6:7 (2:7), а при счёте 0:2 во второй партии отказался от борьбы, признав поражение.

Незадолго до своего решения серб взял медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.

На пресс-конференции после матча Джокович признался, что дело в локте. Новак сказал, что правый локоть беспокоит его уже полтора года и не исключено, что серба ожидает операция и долгое восстановление.

Напомним, что ранее днем проблемы возникли и у первой ракетки мира Энди Маррея, которому травма помешала на равных завершить матч против американца Сэма Куэрри.

В еще одном четвертьфинале швейцарец Роджер Федерер не имел проблем с достижением победного результата. Он одолел канадца Милоша Раонича - 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).

Таким образом, в полуфиналах Уимблдона в мужской сетке сыграют Сэм Куэрри и хорват Марин Чилич, а также Томаш Бердых и Роджер Федерер.