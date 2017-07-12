Надежда Великобритании на Уимблдоне Энди Маррей проиграл в четвертьфинале

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей не сможет защитить титул победителя Уимблдонского турнира, который он завоевал в прошлом году.

В четвертьфинале Уимблдона-2017 Маррей уступил американцу Сэму Куэрри, занимающему всего 28-е место в рейтинге АТР.

Маррей вел по сетам, сперва - 1:0, затем - 2:1, но в итоге вынужден был уступить со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Куэрри сделал 27 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 8 из 12 брейк-пойнтов.

На счету Маррея 8 эйсов, 2 ошибки на подаче и 3 брейка.

При этом Маррея явно беспокоила травма: на протяжении практически всего матча Энди с трудом передвигался по корту.

За выход в финал Куэрри сыграет с Марином Чиличем (Хорватия).