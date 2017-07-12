Один из самых успешных клубов страны "Локомотив" снялся с чемпионата Украины по футзалу

Гранд украинского футзала - харьковский "Локомотив" - на своем официальном сайте сообщил, что не будет участвовать в Экстралиге в следующем сезоне.

"В связи с непростой финансовой ситуацией МФК "Локомотив" принял решение отказаться от участия в Чемпионате Украины в Экстралиге сезона 2017-2018 гг., о чем уведомил официальным письмом Ассоциацию футзала. Все игроки получили статус свободных агентов с 1 июля 2017 года. При этом клуб не прекращает свою работу и изыскивает возможность принять участие в других всеукраинских соревнованиях под эгидой АФУ", - говорится в заявлении.

В прошлом месяце стало известно, что "Локомотив" находится под угрозой исчезновения из-за финансовых трудностей.

"Локомотив" является одним из наиболее титулованных клубов Украины, трижды кряду выигрывая золотые медали чемпионата (2013, 2014, 2015), дважды — серебряные (2012 и 2016) и дважды — бронзовые (2011 и 2017). Также "Железнодорожники" три раза выигрывали Кубок Украины (2009, 2016 и 2017) и четыре — Суперкубок (2013, 2014, 2015 и 2016).

В прошедшем сезоне "Локомотив" впервые за пять лет не вышел в финал Экстралиги, в полуфинале плей-офф уступив "Продэксиму".