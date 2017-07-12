Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Александр Мащенко.

Об этом сообщили его коллеги и друзья.

Александр скончался внезапно – во время утренней пробежки. Ему было 38 лет.

Александр Мащенко занимал должность главного редактора телеканала Xsport.

Мащенко стоял у истоков зарождения украинского спортивного телевидения. В частности, он был сотрудником первого нишевого спортивного канала в Украине – "Мегаспорт". Затем возглавил телеканал "Хоккей". Впоследствии этот проект превратился в мультиспортивний Xsport. Журналист также сотрудничал со спортивной телекомпанией "Поверхность" и работал на канале "1+1".

Редакция УНИАН выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Мащенко.