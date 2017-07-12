Стало известно, где пройдут Олимпийские игры в 2024-м и 2028 годах

Международный олимпийский комитет принял неожиданное решение, объявив о том, что Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах пройдут в Париже и в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Оба города подали заявку на проведение Олимпиады в 2024 году, но МОК решил отдать им право на проведения двух Олимпийских игр подряд.

Однако, кто из них примет Олимпиаду первым, будет объявлено только в сентябре. Глава МОК Томас Бах отметил, что в последующие два месяца будут проведены переговоры, на которых и будет решено, какой город станет организатором Олимпийских игр в 2024 году.

На проведение Игр 2024-го и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим, но в окончательный список вошли только Париж и Лос-Анджелес. Окончательно выборы столиц состоятся на 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября.

И Париж, и Лос-Анджелес уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал Олимпиады в 1900 и 1920 годах, Лос-Анджелес - в 1932 и 1984 году.

Ближайшие летние Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио.