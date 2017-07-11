Как популяризируют спортсменов-участников Х Всемирных Игр в украинских городах

Спортивный комитет Украины, который обеспечивает информационную и другую поддержку отечественным спортсменам, принимающим участие в Х Всемирных Играх, инициировал большую кампанию в 20 городах Украины.

"В городах, где родились успешные украинские спортсмены, которые будут представлять нашу страну на Всемирных Играх, мы разместили биг-борды и сити-лайты в поддержку наших чемпионов, - рассказал президент СКУ Илья Шевляк. - Мы это сделали впервые. Для этого обратились к мэрам 26 украинских городов с предложением использовать рекламные площади для популяризации спорта.

В 20 городах нам ответили согласием и предоставили поддержку. Это бесплатная реклама. Более 200 бигбордов стоили всего 35 тысяч гривен, но какое счастье для украинского спортсмена, когда его узнают и когда город знает своих героев".

Реализация идеи Спортивного комитета Украины оказалась по душе ведущим атлетам. В частности, чемпион Всемирных Игр 2013 года Иван Настенко прокомментировал появление биг-бордов с собой в Киеве.

Похожая информационная кампания в поддержку спортсменов накануне Всемирных Игр была осуществлена совместно с Киевским метрополитеном. В частности, на станции "Печерская" открылась фотовыставка с героями национальной сборной Украины, которые едут представлять страну во Вроцлав.

Напомним, юбилейные Х Всемирные Игры пройдут в польском Вроцлаве с 20-го по 30 июля. Украинская делегация насчитывает 80 спортсменов, которые будут соревноваться в 20 видах спорта. Впервые в Украине трансляцию соревнований Всемирных Игр будет проводить Первый национальный телеканал.