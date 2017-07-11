На НСК "Олимпийский" состоялись проводы сборной Украины на Всемирные Игры

На Национальном спорткомплексе «Олимпийский» прошла церемония проводов сборной Украины на Х Всемирные Игры, которые с 20-го по 30 июля состоятся в польском Вроцлаве.

Как и Олимпийские игры, Всемирные Игры проходят раз в четыре года. Их особенностью является то, что соревнования проводятся по неолимпийским видам спорта. Начиная с 2005 года, Украина непременно является одним из фаворитов этого спортивного форума, попадая в десятку самых успешных стран из более 100 государств.

Читайте также20 оттенков спортивной экзотики: сборная Украины готовится отправиться на Всемирные ИгрыВ целом для участия во Всемирных Играх украинские спортсмены завоевали 80 лицензий. Они будут соревноваться в 20 видах спорта. Это таиландский бокс, акробатика, спортивная аэробика, сквош, подводный спорт, сумо, пауэрлифтинг, боулинг, воднолыжный спорт, джиу-джитсу, спортивное ориентирование, танцевальный спорт, парашютный спорт, кикбоксинг, прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке, художественная гимнастика, академическая гребля, скалолазание и каратэ.

Напомним, участие вида спорта в этих соревнованиях является обязательным условием дальнейшего рассмотрения этой дисциплины Международным олимпийским комитетом на включение в программу Олимпиад. Кстати, каратэ и скалолазание уже прошли все этапы олимпийской аттестации и включены в программу следующих летних Олимпийских игр в Токио.

Больше всего украинских спортсменов будут представлены в соревнованиях по пауэрлифтингу (10 лицензий). Вторым по количеству украинских участников является сумо (9). В целом же практически в каждом виде программы украинцы будут претендовать на медали.

«Подготовка к Всемирным Играм была отдельно предусмотрена в бюджетной программе. На это мы потратили около 45 млн гривен. Эти деньги пошли на проведение тренировочных сборов, закупку оборудования и экипировки спортсменов», - отметил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Впервые на украинском телевидении будут проводиться прямые трансляции Всемирных Игр – их обеспечивает Первый национальный. Глава Общественного ТВ Зураб Аласания пообещал, что зрителей ожидают «10 дней сплошного счастья».

«Очевидный плюс этих Игр в том, что ехать не так далеко и не придется проводить долгую акклиматизацию, как это было четыре года назад в Колумбии», - сказал чемпион Всемирных Игр-2013 Иван Настенко, который снова претендует на победу в соревнованиях по джиу-джитсу.

Как стало известно УНИАН, спортсмены будут выезжать в Вроцлав небольшими группами. Пока открыт вопрос, кто будет знаменосцем сборной Украины на торжественной церемонии открытия соревнований. Кстати, сегодня на "Олимпийском" все желающие имели возможность написать пожелания украинским спортсменам на государственном флаге, с которым наша команда отправляется во Вроцлав.

Игры откроются 20 июля на Городском стадионе Вроцлава, который вмещает 42 тысячи зрителей. В 2012 году эта арена принимала матчи футбольного Евро-2012.