Женский теннис получит новую первую ракетку мира по итогам Уимблдона

После завершения Уимблдонского турнира-2017 в женском теннисе будет новая первая ракетка мира, сообщает Sport Arena.

Вчера, 10 июля, действующий лидер рейтинга WTA немка Анжелика Кербер уступила в 1/8 финала Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе, поэтому она не сможет удержать лидерство в мировом рейтинге.

На данный момент в онлайн-версии рейтинга немку обошли сразу две теннисистки — чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.

Однако Плишкова уже покинула Уимблдон, уступив во втором раунде Магдалене Рыбариковой, а Халеп продолжает борьбу за титул.

Если Симона Халеп выиграет четвертьфинальный матч против Йоханны Конты, то возглавит мировой рейтинг, а если уступит — первой ракеткой мира по итогам Уимблдона станет Каролина Плишкова.

Стоит отметить, что Анжелика Кербер провела на первой строчке рейтинга 34 недели.

Вчера Уимблдон покинула также пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина, которая по итогам двух сетов уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко.