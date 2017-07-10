"Темная лошадка" Уимблдона Жиль Мюллер выжал из Рафаэля Надаля все соки и выиграл

Двукратный победитель Уимблдона и 15-кратный триумфатор турниров Большого Шлема испанец Рафаэль Надаль не прошел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2017 года.

В четвертом раунде испанский теннисист противостоял 26-й ракетке мира Жилю Мюллеру из Люксембурга.

Матч продолжался 4 часа 47 минут, а отдельно взятая пятая партия длилась 135 минут.

Надаль уступал по сетам - 0:2, затем сумел выравнять положение (2:2). Все решалось в пятом сете, в котором теннисисты сыграли в общей сложности 28 геймов. Вплоть до последнего гейма на подаче Рафы Надаля ни одному из соперников не удавалось сделать брейк. В итоге роковую ошибку допустил испанец, неудачно сыграв простой мяч при счете 15:40.

Победа Жиля Мюллера - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

Следующим соперником люксембуржца станет хорват Марин Чилич.

Два других фаворита Уимблдона - Роджер Федерер и Энди Маррей - вышли в четвертьфинал. Оба победили в трех сетах соответственно Григора Димитрова и Бенуа Пэра.

Поединок Новака Джоковича с Адрианом Маннарино перенесен на завтра из-за темноты.