Международный спортивный суд в Лозанне освободил украинского шашиста Аникеева от уплаты 36 тысяч франков

Международный спортивный арбитраж в Лозанне принял решение освободить международного гроссмейстера из Украины Юрия Аникеева от уплаты судебного сбора в размере 36 тысяч швейцарских франков при рассмотрении его иска к Международной федерации шашек (IDF).

Об этом УНИАН сообщили в Федерации шашек Украины.

Как отметил адвокат спортсмена Антон Сотир, суд в Лозанне вынесет решение на основании письменных доказательств, представленных сторонами.

Как сообщал УНИАН, известный украинский гроссмейстер по шашкам Юрий Аникеев отстаивает свое право на свободу слова, закрепленное Европейской Конвенцией прав человека.

Читайте такжеШашист Аникеев: Международной федерации шашек не понравилось, что я везде мелькаю в вышиванке… Открыто в вину это никто не вменял, но в кулуарах об этом говорилиАникеев был незаконно дисквалифицирован IDF на 3 года от участия в любых соревнованиях под эгидой организации. Правления IDF в Санкт-Петербурге разместило это решение, принятое 15 октября 2016 года, на своем сайте с таким обоснованием - "за многократные случаи публикации тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и высказываний, наносящих ущерб ее имиджу и имиджу шашкам-64 в целом".

Суть иска Аникеева в том, что инцидент может носить как политический характер (противостояние России и Украины), так и личную неприязнь к Юрию со стороны руководства IDF.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал "спортивным терроризмом" действия чиновников Международной федерации шашек (IDF, 6 из 8 членов правления которой - представители РФ), принявшей решение дисквалифицировать нашего спортсмена на три года.

Юрий Аникеев и Федерация шашек Украины, Министерство молодежи и спорта Украины инициировали иск для защиты чести и достоинства украинского спорта.