Украинский женский дуэт выбыл из соревнований парной сетки Уимблдона
17:50, 10 июля 2017Другое
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Людмила Киченок и Леся Цуренко остановились в третьем круге.
Леся Цуренко и Людмила Киченок / btu.org.ua
Украинский дуэт теннисисток Людмила Киченок / Леся Цуренко проиграл встречу 3-го раунда Уимблдона в противостоянии с американско-чешской парой Кэтрин Бэллис / Маркета Вондрусова.
Поединок завершился в двух сетах - 6:4, 6:2.
После поражения Людмилы и Леси в парном женском турнире (как и в мужском) на Уимблдоне не осталось украинских спортсменов.
Тем не менее, Людмиле Киченок еще предстоит провести поединок 1/8 финала в миксте, где она играет в дуэте с хорватским теннисистом Мате Павичем.
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