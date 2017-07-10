Украинский женский дуэт выбыл из соревнований парной сетки Уимблдона

17:50, 10 июля 2017
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Людмила Киченок и Леся Цуренко остановились в третьем круге. 

Леся Цуренко и Людмила Киченок / btu.org.ua

Украинский дуэт теннисисток Людмила Киченок / Леся Цуренко проиграл встречу 3-го раунда Уимблдона в противостоянии с американско-чешской парой Кэтрин Бэллис / Маркета Вондрусова.

Поединок завершился в двух сетах - 6:4, 6:2.

После поражения Людмилы и Леси в парном женском турнире (как и в мужском) на Уимблдоне не осталось украинских спортсменов.

Тем не менее, Людмиле Киченок еще предстоит провести поединок 1/8 финала в миксте, где она играет в дуэте с хорватским теннисистом Мате Павичем.   

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Теги: #теннис#Цуренко#Уимблдон-2017#Киченок