Украинский женский дуэт выбыл из соревнований парной сетки Уимблдона

Украинский дуэт теннисисток Людмила Киченок / Леся Цуренко проиграл встречу 3-го раунда Уимблдона в противостоянии с американско-чешской парой Кэтрин Бэллис / Маркета Вондрусова.

Поединок завершился в двух сетах - 6:4, 6:2.

После поражения Людмилы и Леси в парном женском турнире (как и в мужском) на Уимблдоне не осталось украинских спортсменов.

Тем не менее, Людмиле Киченок еще предстоит провести поединок 1/8 финала в миксте, где она играет в дуэте с хорватским теннисистом Мате Павичем.