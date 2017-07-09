Украинка Анна Степанюк признана лучшим игроком волейбольной Евролиги-2017

23:23, 09 июля 2017
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Нападающая украинской сборной получила приз самого ценного игрока турнира.

Анна Степанюк / xsport.ua

Волейболистка сборной Украины нападающая Анна Степанюк была признана самым ценным игроком Евролиги-2017.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины выиграла турнир, в ответной встрече в финале одержав победу над сборной Финляндии. В обоих поединках команда Гария Егиазарова выиграла 3:1. Степанюк вместе с Надеждой Кодолой стала самой результативной в составе хозяев – у обоих по 19 очков. 

В списке лучших снайперов Евролиги Степанюк на третьем месте, вслед за Кодолой. 

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Теги: #волейбол#сборная Украины