Украинка Анна Степанюк признана лучшим игроком волейбольной Евролиги-2017
23:23, 09 июля 2017Другое
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Нападающая украинской сборной получила приз самого ценного игрока турнира.
Анна Степанюк / xsport.ua
Волейболистка сборной Украины нападающая Анна Степанюк была признана самым ценным игроком Евролиги-2017.
Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины выиграла турнир, в ответной встрече в финале одержав победу над сборной Финляндии. В обоих поединках команда Гария Егиазарова выиграла 3:1. Степанюк вместе с Надеждой Кодолой стала самой результативной в составе хозяев – у обоих по 19 очков.
В списке лучших снайперов Евролиги Степанюк на третьем месте, вслед за Кодолой.
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