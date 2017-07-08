Сборная Украины завоевала серебро на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Украинские гимнастки завоевали серебро на этапе Кубка мира, который проходит в Берлине, сообщает Xsport.

Сборная Украины выступала в составе - Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Дарья Кобец, Диана Мижерицкая и Валерия Ханина. Наша команда набрала 36,050 балла, уступив первое место россиянкам, набравшим 37,200 пункта. Третье место заняли представительницы Беларуси, которые записали на свой счет 35,300 очка.

В личном первенстве также выступали Алена Дьяченко и Екатерина Луценко, но им не удалось квалифицироваться в финал ни одной из дисциплин. В отборочном турнире Дьяченко стала шестой в многоборье, а Луценко остановилась на 22-й позиции.