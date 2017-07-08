Украинка Цуренко не пошла по стопам Свитолиной и вылетела в 3-м раунде Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть барьер 3-го раунда Уимблдона. В двух сетах вторая ракетка Украины уступила словачке Магдалене Рыбариковой.

Рыбарикова стала одной из сенсаций первой недели Уимблдонского турнира. Уже во втором круге Рыбарикова выбила из борьбы 3-ю ракетку мира Каролину Плишкову.

Цуренко и Рыбарикова хорошо знакомы друг другу по совместной подготовке к нынешнему Уимблдону. Несмотря на разницу в рейтинге WTA (Цуренко - 35-я, Рыбарикова - 87-я), украинка признавалась, что не может быть и речи о недооценке соперницы.

Поединок длился 1 час 6 минут. Цуренко провела матч далеко не лучшим образом. Обращает на себя внимание количество невынужденных ошибок, которые допустила украинка - 23 (у Рыбариковой - только 8). Кроме того, не шла у нашей спортсменки и подача. Она допустила 4 двойные ошибки, причем все - в первом сете, и фактически каждая - на важнейших мячах.

Цуренко цеплялась за результат в первой партии, но решающим стал последний гейм на ее подаче при счете 2:5. Гейм продолжался 11 минут (8 раз фиксировался счет "ровно"), на протяжении которых Цуренко множество раз делала необъяснимые ошибки и фактически подарила сопернице победу.

Второй сет началася с того, что украинка сделала брейк, но за этим последовал окончательный провал: Рыбарикова взяла 6 геймов подряд и закрыла матч.

Поражение Цуренко - 2:6, 1:6.

Напомним, что вчера успешно преодолела барьер 3-го круга украинка Элина Свитолина. В 1/8 финала она встретится с триумфатором Ролан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.